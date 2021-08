Aantal coronabesmettingen in Amsterdam daalt opnieuw flink, risiconiveau 'ernstig'

Het aantal mensen uit de regio Amsterdam dat in de afgelopen week positief is getest op het coronavirus, is met 45 procent afgenomen ten opzichte van de week ervoor. Dat betekent dat het risiconiveau is voor bijna alle stadsdelen veranderd van "zeer ernstig" naar "ernstig".

Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde weekcijfers van de GGD. Alleen in Zuidoost is het risiconiveau nog "zeer ernstig."

In totaal werden er 1.669 nieuwe besmettingen gemeld, in de week ervoor waren dat er nog 3.130. Toen was er ook al sprake van een flinke daling, want in de week dáárvoor waren het nog 7.238 besmettingen.