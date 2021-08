Minder coronabesmettingen, wel meer ziekenhuisopnames in de regio

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen week 387 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal besmettingen is daarmee bijna gehalveerd, want vorige week werden er 706 positieve coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is, net als vorige week, het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

In de gemeente Wormerland zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 159,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 26 personen positief zijn getest op covid-19. Ter vergelijking: vorige week testten 33 mensen positief.

In Edam-Volendam blijft het aantal personen met corona een stuk lager. Per 100.000 inwoners zijn daar zo'n 47 personen positief getest. Dat zijn in werkelijkheid 17 geregistreerde besmettingen. Vorige week waren dit er 44 meer.

Het aantal mensen dat zich laat testen is fors afgenomen. 49 procent van de testcapaciteit is afgelopen week onbenut gebleven. Ook nemen minder mensen een vaccin. Daarom heeft de GGD besloten om de prikbus in Volendam stop te zetten. In Zaandam is het nog wel mogelijk om een vaccinatie te halen.

Druk in ziekenhuis

Hoewel het aantal besmettingen flink is gedaald, is het aantal ziekenhuisopnames hoger dan een week geleden. Het Dijklander Ziekenhuis praat dan ook voorzichtig over het opstarten van een eventuele covid-afdeling. Door de vakantieperiode is het moeilijker om de roosters rond te krijgen.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: