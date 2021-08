Aantal coronabesmettingen per twee weken bijna tweederde gedaald

Het aantal mensen in de IJmond dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is met zo'n tweederde gedaald ten opzichte van de periode ervoor, van 7 juli tot 20 juli. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is nog van toepassing.

In de periode van 21 juli tot en met 3 augustus zijn er in de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen in totaal 449 mensen positief getest op corona. In de twee weken ervoor, van 7 tot en met 20 juli waren dat er nog 1440.

Er belandden de afgelopen twee weken slechts twee personen uit de IJmond in het ziekenhuis door het virus, niemand overleed.

Uitgeest

De gemeente Uitgeest spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 336,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 46 personen positief zijn getest op corona. Dat is meer dan een halvering van het aantal In de periode van twee weken daarvoor. Toen werden 109 Uitgeesters positief getest.

In bijvoorbeeld Beverwijk ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 235,4 mensen positief getest. Er zijn in Beverwijk dus 98 personen positief getest op corona.

In Heemskerk werden 101 personen positief getest, oftewel 257,8 per 100.000 inwoners. In Velsen 204, oftewel 297,2 per 100.000 inwoners.

Het gaat de goede kant op met het aantal besmettingen in de IJmond: afgelopen week werden er veel minder mensen positief getest op corona dan de week ervoor. Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente.