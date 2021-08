Lieke Klaver en Lisanne de Witte komen tekort in halve finale 400 meter

De halve finale op de 400 meter is voor Lieke Klaver en Lisanne de Witte het eindpunt op de Olympische Spelen. De atletes uit Enkhuizen en Castricum slaagden er niet in om in hun serie bij de beste twee te eindigen.

Klaver startte zoals gebruikelijk ontzettend snel en ze ging als eerste de tweede bocht in. Het zag er goed uit, maar het bleek te mooi om waard te zijn. In de laatste honderd meter verzuurde Klaver, waardoor ze uiteindelijk als zesde in haar serie over de finish kwam.

Met 51,37 seconden liep ze precies dezelfde tijd als gisteren in de finish. Daarmee blijft ze vier tienden boven haar persoonlijke record.

De Witte

Lisanne de Witte moest het van haar laatste stuk hebben. Toch kwam de Castricumse atlete er niet aan te pas in de halve finale. Daardoor eindigde ze als achtste in haar serie in 52,09 seconden.

Lieke Klaver en Lisanne de Witte komen nog in actie op de 4x400 meter estafette bij de vrouwen. Morgen om 12.37 uur starten zij in de series.