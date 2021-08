Lisanne de Witte en Lieke Klaver dringen door tot halve finale 400 meter

Voor De Witte was het spannend of haar tijd van 51,68 genoeg zou zijn voor een plek in de halve eindstrijd. Met die tijd werd de 28-jarige Castricumse vierde in haar serie en was ze afhankelijk van de tijden in de andere series. Na zes heats bleek deze uiteindelijk snel genoeg.

Afgelopen week liep ze sterk tijdens de 4x400 mixed en maakte daar een sterke indruk. Over haar race op de 400 meter was ze minder tevreden. "Ik had iets beter verwacht, had verwacht dat ik 51 laag zou lopen", zei De Witte direct na afloop. "Het goede aan de mixed is dat het zonder startblokken is en dat ligt mij beter. Ik probeerde wel te denken dat het een estafette was. Dat lukte aardig tot aan het laatste stukje."

Klaver

Voor Lieke Klaver was het minder spannend of zij door zou gaan naar de halve finale. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen liep in de laatste heat naar 51,37. "Derde is prima voor nu", zei Klaver na haar race. "Straks moet er wel echt een tandje bij om nog harder te gaan lopen."

Morgen om 12.38 uur start Klaver in de tweede halve finale. De Witte zit in de derde heat. De nummers één en twee van iedere heat en de twee snelste nummers drie plaatsen zich voor de finale in Tokio.