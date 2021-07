Al toen Lisanne de Witte haar eerste rondjes liep op de baan bij atletiekvereniging Trias in Heiloo zag Hans Schouten vrij snel haar talent. "Hou dat meisje in de gaten", zei hij regelmatig. Nu staat zijn oud-pupil aan de start van de 400 meter op de Olympische Spelen in Tokyo.

Pro Shots/Action Images - NH Nieuws

In het clubhuis van atletiekvereniging Trias haalt Schouten herinneringen op aan Lisanne. Op het bord met clubrecords prijkt haar naam, samen met die van haar zusje Laura, bovenaan. "Aan records geen gebrek", lacht Schouten. "Ze was altijd zo fanatiek en heel doelgericht. Maar dat moet je ook hebben als je de top wil bereiken." Techniek Schouten is inmiddels 74 jaar, maar nog altijd staat hij elke week op de baan om jonge sporters te trainen. Gedreven en steevast met een blocnote in de hand coacht hij zijn pupillen. Op een van de reclameborden staat een grote foto met daarop de twee atletiekzusjes in actie. "Je kan hier mooi aan de strekking van de benen zien hoe goed hun techniek is." Lisanne de Witte traint nog steeds bij de atletiekvereniging in Heiloo. Dat geldt niet voor haar zusje Laura, die Heiloo verruild heeft voor Papendal. Voor veel jonge sporters zijn de zusjes De Witte een voorbeeld. "Vorige week heb ik naast Lisanne gelopen en dat was een bijzondere ervaring", vertelt een van hen. "Vooral van haar techniek kan je heel veel leren." Bekijk hieronder het interview met Hans Schouten (tekst loopt door onder de video)

Oud-trainer Lisanne de Witte trots: "Als ze aan de start staat, krijg ik kippenvel" - NH Nieuws/ Tom Jurriaans

Lisanne staat niet alleen aan de start van de 400 meter, maar ook (samen met haar zusje Laura) aan de 4x400 meter estafette en de 4x400 meter mixed estafette. En vooral op de estafette-onderdelen maken de dames volgens Schouten kans op eremetaal. "Het zou natuurlijk al prachtig zijn als ze de finale halen. Het hangt heel erg af van de vorm van de dag. Maar als ze aan de start staat, krijg ik kippenvel." Vragenlijst Of het goud, zilver, brons of helemaal niks wordt, Schouten is sowieso erg trots op Lisanne. Hij bladert nog even door een oude vragenlijst die nieuwe leden in moeten vullen. "Bij de vraag welke atletieknummers ze leuk vindt om te doen, heeft Lisanne de 400 meter doorgekrast, en dat is nu haar specialiteit. Het kan gek lopen."