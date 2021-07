Jessica Schilder na drie stoten klaar; Dobber, Klaver en De Witte overtuigen

Jessica Schilder is op haar eerste Olympische Spelen gestrand in de eerste ronde bij het kogelstoten. De 22-jarige Volendamse slaagde er niet in om in de buurt te komen van haar persoonlijke record, dat nodig was voor een plek in de volgende ronde. De 4x400 meter mixed estafetteploeg met drie Noord-Hollanders snelde naar een nieuw Nederlands record en staan in de finale.

Schilder werd uiteindelijk elfde in haar groep, waardoor ze vroegtijdig is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Raven Saunders stootte met 19,22 het verst. In het eindklassement werd Schilder negentiende van de in totaal 32 deelnemers op de Olympische Spelen.

In haar eerste worp stootte Schilder 16,69 meter In haar tweede worp ging de Europees kampioene Onder 23 daar ver overheen en kwam ze tot een afstand van 17,74 meter. Daarmee zat de Volendamse nog wel ruim onder haar pr van 18,77 meter. In de derde worp kon Schilder ook niet toeslaan, want met een afstand van 16,82 presteerde ze niet naar haar mogelijkheden.

Voor Schilder was het überhaupt een enorme klus om op de Olympische Spelen in actie te kunnen komen. De kogelstootster testte twee keer positief op corona zonder besmettelijk te zijn en de daaropvolgende test was negatief. Daardoor kwam ze later aan in Tokio en moest ze in quarantaine.

4x400 mixed relay

Jochem Dobber was de eerste loper voor Nederland. De 24-jarige liep de snelste ronde en lanceerde daarmee Lieke Klaver in eerste positie. De 22-jarige Enkhuizense verloor een positie, maar Lisanne de Witte uit Heiloo behield de tweede plaats. Ramsey Angela klaarde de klus en bracht Nederland als tweede over de finish

De Nederlandse atleten finishten in een tijd van 3.10,69. Dat betekent een nieuw Nederlands record op de 4x400 meter mixed relay en daarmee staan zij in de olympische finale.