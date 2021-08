Hockeyster Frédérique Matla maakt recordtreffer in halve finale op Olympische Spelen

Voor acht Nederlandse speelsters was de ontmoeting met Groot-Brittannië er ongetwijfeld een met revanchegevoelens. In 2016 wonnen de Britten van Nederland in de finale van de Olympische Spelen in Rio. Eva de Goede, Margot van Geffen, Xan de Waard, Marloes Keetels, Caia van Maasakker, Lidewij Welten, Maria Verschoor en Laurien Leurink waren daar toen bij. In de groepsfase won Nederland al met 1-0 van Groot-Brittannië.

In het tweede kwart krijgt Oranje opnieuw een strafcorner en dit keer tipte Maria Verschoor de sleeppush van Caia van Maasakker tegen het net: 3-0. Er stond geen maat op Nederland, dat gemakkelijk tot scoren kwam. De Amstelveense Albers maakte vervolgens van dichtbij de 4-0 uit een voorzet van Lideweij Welten. Giselle Ansley deed uit een strafcorner nog wel wat terug namens Groot-Brittannië.

Record Matla

Het enige dat in de wedstrijd nog ontbrak was een treffer van Frédérique Matla. De goaltjesdief uit Huizen pikte in het vierde kwart haar treffer mee en gooide het duel in het slot: 5-1. Met haar doelpunt vestigt Matla een nieuw record. In dertien opeenvolgende wedstrijden kwam ze tot scoren en daarin tekende ze in totaal voor achttien treffers. Daarnaast heeft Matla nu in zeven wedstrijden op rij op de Olympische Spelen gescoord en dat lukte een Nederlandse nog nooit.

Vrijdag om 12.00 uur speelt Nederland de finale op de Olympische Spelen. De tegenstander is de winnaar van het duel tussen Argentinië en India.