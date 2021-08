Matla en Stam schieten oppermachtige hockeyvrouwen naar halve finale

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich verzekerd van een plek in de halve finale op de Olympische Spelen in Tokio. In de kwartfinale waren ze met 3-0 te sterk voor Nieuw-Zeeland. Mede door twee goals van Frédérique Matla uit Huizen en Lauren Stam uit Amsterdam.

Nederland had het geen moment lastig tegen de vrouwen uit Nieuw-Zeeland. Al in het eerste kwart kwam Nederland op 1-0 door een doelpunt van Lidewij Welten, na prachtig aangeven van Laurien Leurink.

In het tweede kwart zette Matla de 2-0 op het scorebord door een benutte strafbal. De 24-jarige spits heeft daarmee in twaalf opeenvolgende interlands gescoord en in die reeks wist ze maar liefst zeventien keer het net te vinden. In het verleden zette alleen Lisanne Lejeune ooit een dergelijke doelpuntenreeks neer.

De Amsterdamse Lauren Stam zette uiteindelijk de eindstand van 3-0 op het scorebord na een benutte strafcorner. In de halve finale zal Nederland tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Groot-Brittannië en Spanje spelen.