Twee treffers hockeyster Frédérique Matla zorgen voor overwinning op Duitsland

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland ook gewonnen. Mede door twee doelpunten van Frédérique Matla uit Huizen won Nederland met 3-1. Oranje speelt komende maandag in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland.

Nederland en Duitsland waren allebei nog ongeslagen voor de laatste poulewedstrijd. Frédérique Matla zorgde voor de 1-0 via een strafcorner en Lidewij Welten verdubbelde hierna de score op aangeven van Laurien Leurink.

De Duitsers deden nog iets terug via Sonja Zimmermann (strafcorner), maar Matla zorgde in het laatste kwart voor de 3-1. Dankzij de zege ontloopt Nederland Argentinië. Eerder won de ploeg van Alyson Annan tegen India (5-1), Ierland (4-0), Zuid-Afrika (5-0) en Groot-Brittannië (1-0). In Rio greep Oranje na shoot-outs tegen Groot-Brittanië naast het goud.