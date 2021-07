Huizer Frédérique Matla schiet hockeysters met twee treffers naar kwartfinale

Hoewel Oranje op papier de grote favoriet voor de zege was, kwam het moeilijk tot scoren tegen de Zuid-Afrikanen. Uiteindelijk was het in de zestiende minuut raak toen Lidewij Welten drie verdedigsters bezighield en Frederique Matla in staat stelde de 1-0 te maken.

Doelpunten

Oranje bleef de beter ploeg, maar slaagde er niet in om de voorsprong voor de rust verder uit te breiden. Dat veranderde na de pauze snel. Matla pushte de bal tegen het net uit een strafcorner. Ook de derde treffer kwam tot stand uit een strafcorner. Marloes Keetels zorgde met de elfde strafcorner voor de 3-0.

De Nederlandse vrouwen besloten om aan de score te werken en zagen nog twee ballen in het doel belanden. Felice Albers van Amsterdam tekende na een fraaie acie van teamgenoot Maria Verschoor voor de 4-0 en Verschoor maakte de 5-0 nadat ze een schot van Matla van richting veranderde.

Volgende ronde

Door de winst is Oranje zeker van de groepswinst. Eerder werd al ruim gewonnen van India (5-1) en Ierland (4-0). De eerstvolgende tegenstanders van Nederland zijn Groot-Brittannië en Duitsland. De tegenstander in de kwartfinales is nog niet bekend.