Hockeymannen winnen moeizaam van zwak Canada

Het spel van Nederland was ook tegen Canada niet best. Toch kwam Oranje wel op een 2-0 voorsprong via Billy Bakker (speler Amsterdam) en Thierry Brinkman (speler Bloemendaal). Nog in het eerste kwart maakten de Canadezen de aansluitingstreffer.

Solo

Opvallend is dat Nederland in Japan nog geen enkele treffer scoorder uit de twaalf strafcorners. Ook tegen het matige Canada lukte dat niet. Wel was er een mooi moment voor Joep de Mol, hij zette zijn team elf minuten voor tijd op een 3-1 voorsprong. Via een Canadese treffer en het slotakkoord van Pruyser heeft Nederland nog een vrij goede uitgangspositie in de poule. Van de zes ploegen gaan er immers vier door naar de kwartfinales.

Nederland won eerder ook moeizaam van Zuid-Afrika (5-3) en verloor de openingswedstrijd van België (1-3). Donderdag speelt Oranje het vierde groepsduel tegen Groot-Brittannië.