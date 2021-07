Hockeyvrouwen winnen eerste duel op Olympische Spelen tegen India

Met veel Noord-Hollandse vrouwen in de gelederen hebben de Nederlandse hockeyvrouwen vanmiddag met 5-1 gewonnen van India. Maar eenvoudig ging het niet. Pas na rust wist Oranje het overwicht uit te drukken in een ruime overwinning.

Na iets meer dan vijf minuten kwam Nederland op een 1-0 voorsprong door de Amsterdamse Felice Albers, die aan het einde van een aanval de bal behendig het Indiase doel in volleerde.

India, de ploeg van de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne, hield daarna lang stand en wist zelfs nog op 1-1 te komen. Maar na de rust kwam Nederland pas echt op stoom.

Na rust

Margot van Geffen tikte Oranje in het derde kwart via een strafcorner weer op voorsprong, maar pas na een tweede treffer van Albers in de 43ste minuut, kreeg Oranje wat lucht. En nog voor de voorlaatste zoemer wist de Huizense Frederique Matla de 4-1 op het bord te zetten na een goede actie op de linkerkant, gevolgd door een hard schot in de korte hoek.

Het slotakkoord kwam van Caia van Maasakker. Zij zette met een fraaie strafcorner ook nog haar naam nog op het scoreformulier: 5-1.

Ierland

De beste vier landen in groep A gaan door naar de kwartfinales. De eerstvolgende tegenstander van Nederland is Ierland, aanstaande maandag om 03.00 uur. Daarna wachten achtereenvolgens Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Duitsland.