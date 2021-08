Menno Vloon stelt teleur in finale polsstokhoogspringen

Menno Vloon heeft geen topklassering kunnen scoren in de olympische finale van het polsstokhoogspringen. De 27-jarige Zaankanter gold als een van de outsiders voor een medaille, maar kwam tot drie maal niet over een hoogte van 5.70 meter.

In zijn eerste sprong van de avondsessie ging Vloon met gemak over 5.40 meter. Echter ging het in de drie daaropvolgende sprongen mis, want hij ging niet over 5.70 meter heen. Daarmee was hij een van de eerste uitvallers in de finale.

Vloon sprong in de kwalificaties voor de finale over een hoogte van 5.75 meter. Eerder dit seizoen verbeterde hij het Nederlands record tot 5.96 meter. In de buitenlucht stond zijn persoonlijke record op 5.85 meter. Als ultieme doel had Vloon zichzelf een sprong over de magische grens van zes meter gesteld.