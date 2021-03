Polsstokhoogspringer Vloon weet het zeker: "Ik ga binnenkort over de zes meter springen"

ZOETERMEER - De zes meter is de magische grens in het polsstokhoogspringen. Menno Vloon is er heilig van overtuigd dat hij er binnenkort overheen gaat. "Het zou heel mooi zijn als ik het al spring, maar ik ga het binnenkort wel springen", aldus een zelfverzekerde Vloon.

Eind februari was hij dichtbij die grens en verbeterde Vloon het Nederlandse record naar 5.96 meter. De magische grens van zes meter zit dus in het verschiet. De Zaankanter traint nu zo'n anderhalf jaar met trainer Chris Tamminga. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, maar Tamminga schrok zich in het begin een hoedje. "Er waren heel veel dingen die niet op orde waren", vertelt Tamminga.

Olympische Spelen Het grote doel dit jaar zijn de Olympische Spelen in Tokio. "Ik wil sowieso de finale halen. Dan is alles mogelijk. Als ik boven de zes meter spring dan is een medaille mogelijk", is Vloon duidelijk. NH Sport was vandaag aanwezig bij een indoortraining in Zoetermeer en maakte de bovenstaande reportage.

