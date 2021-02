Polsstokhoogspringer Vloon: "Magische grens van 6 meter komt nu echt dichtbij"

ZAANDAM - Polsstokhoogspringer Menno Vloon verpulverde afgelopen zaterdag in het Franse Clermont-Ferrand zijn eigen nationaal record met 15 centimeter. De Zaandammer sprong over 5,96 meter heen. "Ik was echt verbaasd dat het lukte. Ik was enorm blij", aldus Vloon.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon - Orange Pictures / Beautiful Sports

Magische grens Met zijn nationale record van 5,96 meter komt Vloon erg dicht in de buurt van de magische grens van zes meter. "Dit was de op de vier na hoogste sprong wereldwijd. Dus echt wel een bijzondere hoogte", vertelt de Zaandammer in de uitzending van NH Sport. "Dat doe je niet elke wedstrijd. De zes meter is een magische grens. Ik denk dat er maar 25 man ooit over de zes meter is gekomen. Die droom om daar overheen te springen komt nu dus wel erg dichtbij."

Quote "De droom om over 6 meter te springen komt nu wel erg dichtbij." Polsstokhoogspringer Menno Vloon

EK in Polen Van vrijdag 5 tot zondag 7 maart zijn de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torún. Ondanks zijn goede vorm ziet Vloon zichzelf niet gelijk als topfavoriet. "Ik acht de kans op goud niet heel groot. Eigenlijk is het meer een WK, want alle toppers komen tegenwoordig uit Europa. Boven mij staan twee mannen, waarvan er een zaterdag over 6,06 meter sprong. Er is ook een Zweed en die sprong eerder al over 6,10 meter. Dus dat is wel een stapje hoger, maar een kans op een medaille is wel reëel", aldus de 26-jarige Vloon.

Lees ook Sport Polsstokhoogspringer Vloon verpulvert eigen nationaal record