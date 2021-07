Springt Krommenieër Menno Vloon zichzelf naar goud? Op naar de zes meter

De Olympische Spelen zijn al een week bezig, maar voor Menno Vloon begint het avontuur pas. De polsstokhoogspringer uit Krommenie is de beste van Nederland en hoopt vannacht (Nederlandse tijd) voor de medailles te strijden. Voordat hij naar Tokyo vloog bezocht NH Nieuws hem op de training.

Op naar de zes meter: Krommeniër Menno Vloon in actie op de Spelen - NH Nieuws

De Zaankanter is vaak bij de Assendelftse club Lycurgus te vinden, maar voor deze trainingen meldt hij zich in Zoetermeer bij de club ARV Lion. Samen met zijn trainer en oud-springer Christian Tamminga bereidde hij zich de afgelopen weken voor. Hun samenwerking loopt nu zo'n anderhalf jaar.

Quote "In de finale kan alles gebeuren. Dan sluit ik zeker niet uit dat ik een medaille pak" polsstokhoogspringer menno vloon

De gekke voorbereiding op de Spelen - die een jaar werden uitgesteld - kwam Vloon eigenlijk niet zo slecht uit. "Door de wisseling van trainer zou het misschien net te krap worden. Het is eigenlijk wel mazzel dat we een jaar uitstel hadden, want nu konden we nog beter trainen op de technische aspecten. Het pakt ook goed uit: ik spring dit jaar bijna zes meter hoog. Hopelijk ga ik dat doen in Tokyo", aldus de atleet. Vloon zorgde begin dit jaar voor opwinding door in één sprong liefst vijftien centimeter van zijn eigen Nederlands record af te springen: 5,96 meter. De magische zes meter was opeens dichtbij. Tekst loopt door onder de video

"Het is natuurlijk fantastisch om een jongen die tegen de zes meter aan zit te trainen", zegt trainer Tamminga. "Aan de andere kant heb ik al vanaf het begin gezegd dat dat een haalbare kaart is voor hem. Ik heb met heel veel springers in de wereldtop gesprongen en ik zie zijn kwaliteiten. Maar hij moet het nog wel doen." Tekst loopt door onder de foto

NH Nieuws

Medaille? Een concreet doel voor de Spelen wil Tamminga niet uitspreken: als Vloon eruit haalt wat er op dat moment in zit is hij tevreden. Vloon zelf hoopt op een medaille. Eerst maar eens de kwalificatie door: "Die is altijd rommelig en moet ik eerst zien te overleven. Het is vrij vroeg in de ochtend, warm. En in de finale kan alles gebeuren. Dan sluit ik zeker niet uit dat ik een medaille pak." Menno Vloon komt vannacht in actie. Vanaf 2.00 uur Nederlandse tijd beginnen de verschillende atletiekonderdelen.