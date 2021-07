Nadine Visser in halve finale 100 meter horden, Menno Vloon plaatst zich voor finale

Nadine Visser liet vannacht zien in uiterst sterke vorm te verkeren. De hordeloopster uit Hoogkarspel werd tweede in haar series op de 100 meter horden: 12,72. Polsstokhoogspringer Menno Vloon sprong naar 5.75 meter en de Krommenieër zat daarmee bij de beste twaalf. Dat was voldoende voor een finaleplek.

Nadine Visser (links) werd tweede en plaatste zich voor de halve finale - Orange Pictures/ Pim Waslander

In de voorbereiding op Tokio kampte de 26-jarige Visser met een hamstringblessure, maar daar merkte ze weinig van. "Mijn knie is al aardig groen", lachte de West-Friese voor de camera van de NOS. "Morgenavond moet het een stuk scherper. Ik ben al een aantal weken helemaal klachtenvrij. Idealiter had ik een paar wedstrijdjes extra willen doen. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik mijn beste race ooit kan lopen."

De 27-jarige Vloon was over zijn wedstrijd erg tevreden. "Het bereiken van de finale is een droom", zei hij emotioneel voor de camera van de NOS. "Ik heb nooit op zo'n hoog niveau gestaan. Ik heb verder nog niks in mijn hoofd."

Exit Tony van Diepen uit Heerhugowaard beleefde een prima race, totdat hij een terugval kreeg. Dat kost hem de halve finales op de 800 meter. De 25-jarige atleet eindigde als zesde in een tijd van 1.46,03. Bekijk hieronder zijn interview met de NOS.