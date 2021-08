Ook hoogleraar sluit zich aan bij plan: "Met een miljoen kun je Tata-uitstoot heel goed meten"

Ook Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie, sluit zich aan bij de coalitie van de drie IJmondse stichtingen die een miljoen euro verzamelden voor bronmetingen van uitstoot van schadelijke stoffen bij Tata Steel. "Je moet gewoon weten wat er uit de schoorsteen in de lucht komt en uit de pijpen in het water. Gek genoeg is er niemand die dat weet. Voor een miljoen euro is dat heel goed te meten, dat verzeker ik u."

Berichten dat die metingen nog niet zo eenvoudig zouden zijn, komen volgens de hoogleraar voort uit onwil. "Wat is dat voor opmerking in deze tijd? Zo ingewikkeld en duur is het toch ook weer niet. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Genoeg mensen hebben ervoor geleerd en je kunt het echt meten."

Hij vervolgt: "Als ik vraag: hoeveel stoot Tata precies uit, dan is daar dus geen antwoord op. Dat kan toch eigenlijk niet. Op z'n minst steekproefsgewijs moet je dat meten."

Jacob de Boer is al de derde binnen een week die zijn naam verbindt aan het plan van de stichtingen Schapenduinen, IJmondig en FrisseWind.nu. Ook KWF Kankerbestrijding en forensisch patholoog Frank van de Goot sloten zich al publiekelijk aan bij het plan van de stichtingen, dat woensdag naar buiten kwam.

De aanleiding voor het plan van de drie stichtingen is het verdwenen vertrouwen in metingen en communicatie van Tata Steel IJmuiden en het toezicht door de overheid. De druppel was gedoe over twee verschillende gezondheidsrapporten van de GGD en het RIVM.

Minder wantrouwend

GGD-directeur Bert van de Velden zorgde ervoor dat Tata Steel geschrapt werd uit een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Een rapport van het RIVM dat dit voorjaar zou uitkomen, verschijnt pas in september, ook na een Tweede Kamerdebat over de toekomst van Tata in IJmuiden.

Zowel KWF als De Boer zijn minder wantrouwend. Zij zijn ingestapt omdat zij de zorgen over de volksgezondheid in de IJmond delen. De Boer: "Met het RIVM is niks mis. Het onderzoek dat zij doen duurt een beetje lang, maar is wel heel grondig."

Het probleem is volgens De Boer dat de overheid niet de juiste vragen stelt. "En dan komt het RIVM niet met de juiste antwoorden."