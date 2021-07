Robert Mühren wijst FC Volendam met twee goals naar zege op Jong Ajax

Daryl van Mieghem brak na een halfuur de ban met een beheerst schot in de verre hoek: 1-0. In de tegenstoot kreeg Jong Ajax direct een kans via Christian Rasmussen, keeper Barry Lauwers kon de inzet keren. Ibrahim El Kadiri verdubbelde enkele minuten later de voorsprong: 2-0. Mühren maakte met een kopbal de derde voor Volendam vlak voor rust.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd één minuut stilte gehouden om stil te staan bij het overlijden van Ajax-jeugdspeler Noah Gesser (16) en zijn broer bij een auto-ongeluk. Volendam begon sterker aan het duel en kreeg kansen via Robert Mühren en Joey Antionli. De Amsterdammers werden gevaarlijk via verdediger Enric Llansana uit Purmerend. Hij hakte de bal uit een hoekschop op de paal.

Speldenprikje Jong Ajax

Ajacied Max de Waal schoot na rust een vrije trap achter Lauwers: 3-1. Lang kon Jong Ajax niet genieten van het doelpunt, want Mühren omspeelde twee minuten later doelman Charlie Setford. Het was voor de spits vervolgens een koud kunstje om zijn tweede van de middag te maken: 4-1. Een kwartier voor tijd kwam Jong Ajax nog terug tot 4-2 via Donny Warmerdam, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor Volendam.

Opstelling FC Volendam: Lauwers; Kasius (Flint/74), B. Plat (Eerdhuijzen/46), Mirani, James (Hilton/66); A. Plat (Ben Sallam/46), Twigt (Johnson/74), Antonioli (Visser/61); Van Mieghem (Panka/87), Mühren (Beers/66), El Kadiri (Kaars/46)

Opstelling Jong Ajax: Setford; Van Gelderen (Van der Sloot/62), Llansana (Yah/46), Hillen, Salah-Edinne; Warmerdam, De Waal (Dirksen/83), Hlynsson; Hansen (Giovanni/46), Rasmussen (Douglas/78), Ünüvar (Kjaer Jensen/62)