FC Volendam sluit opnieuw deal met Internazionale en huurt doelman Stankovic

FC Volendam huurt Filip Stankovic tot en met het einde van het seizoen van Internazionale. Het papierwerk van de 19-jarige keeper is nog niet volledig is afgerond, maar Stankovic traint wel al volledig mee met Het Nieuwe Oranje.

De komst van Stankovic betekent opnieuw een huurling van Internationale die overkomt. Trainer Wim Jonk snapt wel dat de Italiaanse club hem aan Volendam verhuurt. "Dat is hetzelfde als met Samuele Mulattieri, dat is een goed verhaal geweest. Wij leiden jongens op een bepaalde manier op. Ze hebben er fiducie in dat dat hier ook gaat gebeuren", zegt Jonk voor de camera van ESPN.

De huurling van FC Volendam is de zoon van Dejan Stankovic, 103-voudig Servisch international. Zijn vader speelde voor Rode Ster Belgrade, Lazio Roma en Internazionale.