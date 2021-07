FC Volendam wint ruim in Noord-Hollands onderonsje tegen Jong AZ

In een vermakelijk oefenduel won FC Volendam vanmiddag met 6-1 van Jong AZ. Dat betekent alweer de vierde overwinning op rij voor FC Volendam in de voorbereiding. Eerder werd er gewonnen tegen Woudia, PEC Zwolle en Heracles.

Jong AZ kwam wel als eerst op voorsprong in Volendam. Al na vijf minuten moest Mike Eerdhuijzen de bal van de lijn halen maar hij kon niet voorkomen dat Jong AZ-speler Iman Griffith daarna alsnog kon binnenschieten.

De Alkmaarders konden echter niet lang van hun voorsprong genieten. Drie minuten later tekende Robert Mühren alweer voor gelijkmaker nadat hij in de rebound een penalty benutte die hij zelf had veroorzaakt.

Daarna gaat het hard en loopt FC Volendam uit naar een 6-1 voorsprong. Doelpuntenmakers zijn Damon Mirani (kopbal), Robin Schulte (wipje over de keeper), Denso Kasius (schot), Achraf Douiri (schot) en Jim Beers (kopbal).

Rentree Visser

In slotminuten maakte Kevin Visser na ruim een jaar blessureleed weer zijn rentree bij FC Volendam. De 33-jarige middenveler liep op 13 juli vorig jaar een ernstige knieblessure op en moest daardoor twee keer geopereerd worden.