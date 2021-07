Post tot aan plafond voor Frédérique: "Ze is sprakeloos"

Frédérique uit Amstelveen wordt inmiddels bedolven onder de kaartjes en pakketjes. Bij het postpunt van het meisje is het een komen en gaan van mensen en zijn de eerste postbezorgingen al gedaan. De 14-jarige Frédérique werd maandagmiddag ernstig mishandeld in Amstelveen Westwijk.

Frédérique heeft bij de mishandeling ernstige verwondingen opgelopen: meerdere gebroken tanden, gebroken neus, een scheur in haar lippen, kneuzing van de kaak en verwondingen in het gezicht. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde avond met haar vader mee naar huis.

Eerder vanmiddag kwam een speciale auto van PostNL zich melden bij een zonnestudio, die voor de gelegenheid als postadres wordt gebruikt. De postbezorger heeft maar liefst 12 kratten met poststukken afgeleverd.

"Zal ik de kratten maar laten staan? Morgen komt er waarschijnlijk weer een lading!", zegt de postbezorger. De kratten worden naast diverse dozen met cadeaus en een lading boeketten achtergelaten.

Micha Noot is een vriend van de familie en gaat er voor zorgen dat de poststukken bij Frédérique terecht gaan komen. "Ze was echt sprakeloos, toen ik net een foto doorstuurde. Nu moet ik even gaan kijken hoe we dit allemaal bij haar gaan krijgen."

