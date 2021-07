Nieuwe reddingspost in Zandvoort stap dichterbij, ondanks bezwaren van de buren

In een brief aan de raad laat het college weten dat de omgevingsvergunning, die nodig is om de nieuwe reddingspost te kunnen bouwen, wordt verleend.

De huidige reddingspost 'Ernst Brokmeier' staat nu nog verhoogd tegen het duin aan en is sterk verouderd. Al jaren wordt er gesproken over de bouw van een nieuwe post. Het definitieve ontwerp is klaar; het nieuwe pand zal straks achter meter vanaf de duinvoet komen te liggen. Een aantal omwonenden, een naastgelegen strandpaviljoen en de watersportvereniging willen dat de gemeente het ontwerp aanpast.