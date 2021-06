Bouw nieuwe reddingspost Zandvoort flink vertraagd door bezwaren omwonenden

In het slechtste geval kan het nog wel twee jaar duren voordat de in paupere staat verkerende reddingspost op het zuidelijke deel van het Zandvoortse strand wordt vervangen. Dat laat wethouder Gert-Jan Bluijs weten. Het doel was om in september met de bouw van een nieuw onderkomen te beginnen, maar daar is vanuit de omgeving bezwaar tegen gemaakt.

Reddingspost 'Ernst Brokmeier' is zwaar verouderd. De draagconstructie is niet meer van deze tijd, de ventilatie is niet in orde en het botenhuis is te klein. Inmiddels wordt er al vijf jaar gesproken over een nieuw onderkomen en de raad ging begin dit jaar akkoord met een nieuw ontwerp. De kosten bedragen ongeveer een miljoen euro.

Definitief ontwerp reddingspost Zuid in Zandvoort - AG Architecten

Het eerste ontwerp was een stuk groter en hoger. Omwonenden maakten destijds ook bezwaar tegen de plannen, omdat het te hoog zou worden en dat zou ten koste gaan van het uitzicht. Ook verliep de aanbestedingsprocedure van de gemeente niet soepel en bleek de stikstofuitstoot bij de bouw te hoog te worden. Bezwaren Het definitieve ontwerp is lager geworden dan het eerste. De nieuwe post zou acht meter van de duin af komen te liggen, dus wat meer richting de zee, omdat dat de eis was van het hoogheemraadschap. Zo kan de duin op een natuurlijke manier versterkt worden door zandverstuiving. De reddingsbrigade zou de vrijgekomen ruimte achter het pand dan ook kunnen gebruiken voor het afspoelen van de reddingsboten. Er zijn vanuit de omgeving zes bezwaren ingediend en die hebben vooral betrekking op de bouwhoogte, het uiterlijk en de locatie van de nieuwe post. De bezwaren zijn ingediend door advocatenkantoren en rechtsbijstandsorganisaties, namens de bezwaarmakers. De wethouder houdt er dan ook rekening mee dat zij een gang naar de rechter zullen maken, wellicht tot aan de Raad van State toe. Het kan daarom nog wel twee jaar duren voordat de schop het zand in gaat. En dan is het nog maar de vraag of het ontwerp hetzelfde blijft en voor welke kosten het gebouwd gaat worden. Kosten omhoog De gemeente en de aannemer hebben namelijk nog geen overeenkomst ondertekend. Aangezien de trend is dat de bouwkosten oplopen, zal de rekening voor de nieuwe reddingspost daarom over twee jaar waarschijnlijk hoger uitvallen dan de huidige miljoen euro.

De post van de reddingsbrigade in het zuiden van Zandvoort - NH Nieuws

