"Als je iets idioots bedenkt, dan kan je verwachten dat er bezwaar wordt gemaakt"

Al vijf jaar lang wordt er gesproken over een nieuwe post voor de reddingsbrigade bij de Boulevard Paulus Loot in Zandvoort Zuid. Maar het komt maar niet van de grond. Opnieuw zijn er tegen het nieuwe ontwerp bezwaren gemaakt vanuit de omgeving, zodat de bouw weer jaren op zich kan laten wachten. Maar wie zijn die bezwaarmakers en wat zijn hun beweegredenen?

Eerst even naar de huidige situatie. De reddingspost staat tegen het duin aan en is dertig jaar geleden voor de laatste keer gerenoveerd. Dat is aan de binnen- en buitenkant duidelijk te merken, zo laat Ernst Brokmeier, woordvoerder van de reddingsbrigade in Zandvoort, zien.

Twee jaar geleden lag er al een nieuw ontwerp voor de reddingspost op tafel. Dat haalde het uiteindelijk niet, onder meer omdat er bezwaren waren vanuit de omgeving. Het pand zou te groot en te hoog worden. Ook verliep de aanbestedingsprocedure niet soepel en zou er te veel stikstof worden uitgestoten bij de bouw. Het plan kon uiteindelijk de prullenbak in. Een tweede ontwerp, wat een stuk lager en kleiner zou worden, leek het te gaan worden. De Zandvoortse politiek ging akkoord, maar ook nu zijn er weer bezwaren ingediend vanuit de omgeving. Zes stuks in totaal. In het slechtste geval, zo stelt de wethouder, kan het door mogelijke juridische procedures nu weer een aantal jaar duren voordat de schop het zand in kan gaan. De bezwaarmakers Een deel van de bezwaren komt van omwonenden van de reddingspost, die vrezen dat hun uitzicht straks een stuk minder aantrekkelijk wordt. Zoals Marjolein van de Burg, die pal achter de post woont. "Naar mijn mening is het ontwerp onnodig te hoog." Ze ziet ook liever een smallere versie. Ook de kleursamenstelling vindt ze te veel 'in het oog springend'. Zoals hieronder is te zien, zou de nieuwe post grotendeels grijs en oranje worden.

Maar het gaat niet alleen om de hoogte of het uiterlijk van het ontwerp, maar ook om de ligging van de nieuw te bouwen post. Dat blijkt uit de bezwaren die de naastgelegen watersportvereniging heeft ingediend. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil namelijk dat de reddingspost acht meter uit de duinvoet wordt gebouwd, om zo meer ruimte te creëren voor natuurlijke aanwas van het duin. Volgens Paul Koote van de watersportvereniging komt het er dan in de praktijk op neer dat de voorzijde van de reddingspost zo'n twaalf meter vóór de voorzijde van de watersportvereniging komt te liggen, met alle gevolgen vandien. Zicht belemmerd De watersportverenging krijgt dan te maken met 'een dode hoek', zo stelt Koote. Het zicht wordt dan aan één kant belemmerd en daarmee kunnen ze hun watersporters niet goed meer in de gaten houden. De veiligheid van hun leden komt daarmee in het geding. Ook zou de reddingspost bij vloed in de waterlijn komen te staan, waardoor hulpacties belemmerd zouden kunnen worden. Maar waar Koote zich misschien nog het meest druk om maakt, is dat áls de reddingspost meters van het duin wordt geplaatst, dat dan alle paviljoens op het strand zullen moeten volgen. Want het Hoogheemraadschap van Rijnland wil uiteindelijk de hele Zandvoortse duinstrook op een natuurlijke manier versterken en als alle paviljoens wat meer richting zee worden verplaatst, kan het zand makkelijker tegen het duin aanstuiven. Maar een paar meter verplaatsen, dat zou enorme financiële problemen met zich meebrengen, vreest Koote. Verplaatsen van het paviljoen zou de financiële ondergang betekenen van de watersportvereniging, aldus Koote

Hoewel er onder de strandpaviljoenhouders nog geen grote onrust is uitgebroken over mogelijke verplaatsing richting zee, denkt Koote wel degelijk dat het zover kan gaan komen. Daarom gaat de watersportvereniging er alles aan doen om de plannen voor de nieuwe reddingspost tegen te houden. 'Vertraging is bezwaarmakers niet te verwijten' Koote betreurt dat de reddingsbrigade zo lang moet wachten op een nieuw pand, maar wijt dat wel aan een valse start. "Wij vinden dat het niet te wijten is aan een aantal mensen die hier nu bezwaar tegen maken. Als er iets idioots wordt bedacht, dan kan je er vanuit gaan dat er bezwaar tegen wordt gemaakt. " Hij is ervan overtuigd, dat als de gemeente een ander traject had gevolgd, er allang een nieuwe post had kunnen staan.

