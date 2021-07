Arno Kamminga stoot door naar finale op 200 meter schoolslag

Arno Kamminga gaat zich opmaken voor zijn tweede olympische finale in Tokio. De zwemmer uit Amsterdam, die eerder zilver pakte in Tokio, gaat als derde snelste door naar de finale op de 200 meter schoolslag.

Eerder deze week won de 25-jarige zwemmer zilver op de 100 meter schoolslag. Woensdagnacht zwom hij in Tokio in een tijd van 2.07,99 naar de finale van de 200 meter schoolslag. Dat was goed voor de derde tijd van alle deelnemers.

Izaac Stubbletly-Cook uit Australië ging in 2.07,35 als snelste naar een plek bij de laatste acht. Ook de Brit James Wilby dook onder de tijd van Kamminga: 2.07,91.

Wereldrecord

Een dag eerder klokte Kamminga in de series op de 200 meter een tijd van 2.07,37. In die race lag hij liefst 150 meter lang onder het wereldrecord (2,06.12). In e halve finale bleef hij 100 meter lang onder het wereldrecord, waarna hij in het laatste gedeelte wat gas terug nam.