Arno Kamminga overtuigend naar finale 100 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft zich op de Spelen in Tokio geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De zwemmer uit Amsterdam klokte in de halve finale de op een na snelste tijd: 58,19.

Een dag eerder zwom Kamminga in de series van de 100 meter schoolslag al een nieuw Nederlands record. Ook in de halve finales liet de 25-jarige Kamminga wederom zien dat hij in goede vorm steekt.

Net zoals in de series was regerend olympisch kampioen en topfavoriet Adam Peaty wederom de snelste. De Engelsman zwom in de halve finales naar een tijd van 57,63. Morgen is de finale van de 100 meter schoolslag. Kamminga is medaillekandidaat.