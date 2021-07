Arno Kamminga imponeert in series met Nederlands record op schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga is goed begonnen aan de Olympische Spelen. Op de 100 meter schoolslag zwom de Amsterdammer een Nederlands record met een tijd van 57,80 seconden. Alleen de Brit Adam Peaty was sneller (57,56).

Daarmee plaatste Kamminga zich eenvoudig voor de halve finales. Hij heeft weinig tijd om zich daarop voor te bereiden, want vannacht staat die halve eindstrijd al op het programma in Tokio.

Het vorige Nederlands record stond ook op naam van Kamminga. In april kwam de Amsterdammer tot 57,90 in Eindhoven. Daarmee was hij de tweede zwemmer ooit die onder de 58 seconden dook op de 100 meter schoolslag.

De 25-jarige Kamminga komt in Japan ook uit op de 200 meter schoolslag. De series van dat nummer zijn dinsdag.