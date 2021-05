Opnieuw zilver voor Arno Kamminga op EK zwemmen; ook zilver voor estafetteploeg

Voor de tweede keer in drie dagen heeft Arno Kamminga zilver gepakt op het EK langebaan in Boedapest. Op de 200 meter schoolslag zwom de Amsterdammer een sterke laatste baan, waardoor hij knap als tweede aantikte. Ook op de 4x100 meter wisselslag greep hij, samen met onder andere Kira Toussaint, het zilver.

Kamminga noteerde een tijd van 2.07,35. Daarmee moest hij alleen de Rus Anton Chupkov (2.06,99) voor laten gaan. Erik Persson pakte het brons. De Nederlander Caspar Cordeau eindigde als zevende.

Dinsdag wist Kamminga ook al zilver te pakken op de 100 meter schoolslag.

Ook zilver 4x100 meter wisselslag

Snel daarna pakte Kamminga nog een zilveren medaille met de estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Ook de geboren Amstelveense Kira Toussaint maakte onderdeel uit van dat team. Zij begon met de rugslag, waarna Kamminga het overnam met de schoolslag. Nyls Korstanje (vlinderslag) en Femke Heemskerk (vrije slag) stelden de tweede plaats vervolgens veilig. Groot-Brittanië won de discipline met ruime voorsprong.

Toussaint naar finale

Toussaint kwam eerder op de avond ook in actie op de 100 meter rugslag. Zij won haar halve finale met een tijd van 58,73 seconden en plaatste zich daarmee als tweede voor de finale van morgen. Kathleen Dawson was de snelste met 58,44. Ook Maaike de Waard is door naar de eindstrijd.

Voor Thom de Boer viel het doek in de halve finale op de 50 meter vlinderslag. De Alkmaarder kwam met 23,51 te kort om zich bij de beste acht te plaatsen.