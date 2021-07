Is het echt zulk rotweer deze zomer of zit dat tussen onze oren?

Wie normaal gesproken een zonaanbidder is kan er deze zomer niet omheen: het weer laat tot nu toe wat te wensen over. In 2020 stevenden we eind juni al af op onze eerste hittegolf - al ging die niet door - en dit jaar lijkt het, op een paar mooie dagen na, tot nu toe erg tegen te vallen. Zit dat tussen onze oren, of is het echt zulk rotweer?

Om maar met de deur in huis te vallen: ja, het is deze zomer tot nu toe slechter weer dan waar we de afgelopen jaren gewend aan zijn geraakt. Volgens NH-weerman Jan Visser is dit het typische zomerweer van 'vroeger', maar zijn we de afgelopen zomers getrakteerd (al is dat maar net hoe je het bekijkt) op hele hoge temperaturen.

Het helpt volgens Visser niet mee dat het ook nog eens vakantietijd is. Veel mensen zullen van Nederlandse campings willen genieten, maar zien hun weekjes weg nu letterlijk in het water vallen. Ook voor vandaag is in het hele land code geel afgekondigd wegens regenval, wind en hagel.

Slecht nieuws

Het slechte nieuws is dat het er niet naar uit ziet dat het weer in de komende weken enorm opklaart. Op een goede dag hier en daar na, voorziet Visser vooral nattigheid en gematigde temperaturen. De lucht wordt wel een stuk droger in de komende dagen, waardoor het vanaf morgen hopelijk niet meer zo benauwd is.

Het goede nieuws is dat dit niet het einde van de zomer betekent. In 2020 werd het in de loop van augustus nog flink heet, en kregen we zelfs een aantal warme nazomerdagen cadeau. In 2019 werden we 'getrakteerd' op twee hittegolven, waarbij het kwik zelfs boven de 40 graden uit steeg.

Boeren en droogte

Het gematigde weer van de afgelopen tijd is niet voor iedereen slecht nieuws. Volgens Kees Stoop, bestuurder water en bodem in Noord-Holland voor de LTO, hebben sommige boeren juist veel baat bij deze temperaturen en de regenval.

"Het is per boer verschillend. Aardappeltelers kunnen pas gaan poten als het droog weer is, maar kool groeit juist weer beter. En veehouders die de koeien naar buiten willen doen hebben liever geen nat land, maar als het land net is ingezaaid met kunstmest is het juist wel weer fijn als er een flinke bui, zeg 25mm zoals gisteren, op valt."

"Voor boeren is dit weer wel een stuk beter dan extreme hitte en droogte. Liever gematigd met af en toe regen dan een hittegolf met 40 graden en extreme droogte." Met de nadruk op gematigd natuurlijk, want de zware clusterbuien van afgelopen maand zorgden juist voor grote problemen bij telers.