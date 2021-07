Mogelijk tonnen schade voor Noord-Hollandse boeren na noodweer

Een compleet veld pootaardappelen in Egmond is verdwenen en in Burgerbrug zijn de lelies zwart verkleurd. Het noodweer van twee weken geleden heeft duidelijke sporen achtergelaten op de verzopen akkers. "Dit is 70.000 euro aan verloren piepers." Boerenorganisatie LTO schat dat de schade in Noord-Holland Noord in de tonnen kan lopen.

NH Nieuws

Boer Ted Vaalburg kan geen aardappel meer vinden in de zes hectare land in Egmond aan den Hoef. "De planten staan er nog, maar de aardappels zijn weg." Na de enorme clusterbui stond het land blank, en kreeg hij het water er niet van af omdat omliggende sloten vol stonden. De aardappels zijn letterlijk verzopen. "En in de planten is hierdoor ook een bacterie gekomen." Leliekweker Mark Vink kampte met hetzelfde probleem in Burgerbrug. De lelies zijn zwart verkleurd. "Verzopen lelies en ze verrotten in de grond. Je ziet ze zwart, half zwart en verderop nog wat groene. Het zijn echt vlekken in het land."

Twee weken naar het noodweer is de schade aan gewassen goed te zien - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De gevolgen van het noodweer zijn een hard gelag voor de agrariërs. "Dit is bedrijfsrisico, en eeuwig zonde", zucht Ted Vaalburg. "Het enige goede aan dit debacle is dat ik heb ervaren hoeveel mensen je te hulp schieten als je dit gebeurt. Van alle kanten kwamen loonwerkers, buren, collega's om een helpende hand toe te steken. Dat is heel fantastisch, heel warm."

Boerenorganisatie LTO schat dat zo'n honderd boeren in Noord-Holland Noord zijn getroffen. "Bij de een loopt het met een sisser af, maar er zijn ook bedrijven waar de schade in de tonnen loopt", stelt Bart Bak van LTO. Het totale schadebedrag valt nog niet becijferen. "Waar het bollen betreft, is het nog lang niet duidelijk."