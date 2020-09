Warme dagen op komst, maar regionale hittegolf blijft uit

In de zuidelijke provincies is de kans op een regionale hittegolf wel aanwezig. In Noord-Holland dalen de temperaturen na woensdag weer iets, al blijft het relatief gezien erg warm voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt het in Amsterdam zo'n 27 graden tegen het einde van de middag. Morgen kan de temperatuur lokaal oplopen tot 30 graden.

De airco's mogen dus weer van stal, al zal het 's nachts een stuk aangenamer zijn dan tijdens de vorige hittegolf in augustus. Toen bleef de temperatuur regelmatig boven de 20 graden, nu daalt het naar een graad of 15. Daardoor is het ook 's morgens een stuk aangenamer.

Hittegolf

In augustus was er sprake van een hittegolf van recordlengte. Omdat veel mensen niet op vakantie gingen door het coronavirus en het afkondigen van code oranje voor hun favoriete vakantielanden, was het enorm druk op de Noord-Hollandse stranden.