Kunnen verzorgingstehuizen tijdens de hittegolf wel een ventilator gebruiken?

NOORD-HOLLAND - De komende week kunnen we hoge temperaturen en mogelijk een hittegolf verwachten. Ouderen zijn extra gevoelig voor oververhitting, maar behoren ook tot de risicogroep van het coronavirus, dat mogelijk door koelventilatoren zou kunnen worden verspreid. Het RIVM-hitteplan voor verzorgingshuizen is daarom aangepast. "Zet geen losse ventilatoren neer in de gemeenschappelijke ruimten."

Dit staat in de vernieuwde richtlijnen voor het hitteplan van het RIVM, dat naast voor verzorgingstehuizen geldt voor iedereen.

Hoewel niet precies duidelijk is of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting, adviseert het RIVM uit voorzorg enkel ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is, zoals mechanische ventilatie of een goed onderhouden airconditioning.

"Let er goed op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van een persoon naar de andere gaat. De druppels waarmee het coronavirus verspreid kan worden, krijgen als het ware een boost als ze in een luchtstroom van een ventilator komen", zegt een woordvoerder van het RIVM tegen NH Nieuws. "In dat geval komen de druppels verder dan de veilige afstand van anderhalve meter."

Bij het gebruik van een binnen één huishouden, kan een ventilator gewoon gebruikt worden.

Verzorgingshuizen

Bij warm weer stellen verzorgingshuizen ook een hitteplan in werking en juist hier moet er rekening gehouden met het gebruik van ventilatoren.

Een woordvoerder van stichting Omring, die zorgwoonlocaties heeft in West-Friesland en de kop van Noord-Holland, laat weten het advies van het RIVM om in gemeenschappelijke ruimtes geen ventilatoren te plaatsen serieus te nemen. "In de kamers en appartementen gebruiken we wel ventilatoren. Verder hebben wij ook een luchtventilatiesysteem dat we gewoon blijven gebruiken." Verder zal voor hem het normale hitteplan gelden. "Dat betekent dat we zorgen dat onze bewoners genoeg drinken, een voetenbad en ijs krijgen."

Dood door hitte

Dat ouderen in de problemen komen door de hitte is tijdens voorgaande zomers wel gebleken. Zo stierven er in 2019 tijdens een hittegolf in een week bijna bijna 3.000 mensen. NH Nieuws ging destijds mee met het Rode Kruis, die ouderen in de Zaanstreek adviseerde over hitte. ''Ome Jan, wat gezellig! Dit flesje water en deze hittewaaier zijn voor u!"

In deze coronatijd is oververhitting en corona lastig uit elkaar te halen: een aantal symptomen komt namelijk overeen. Zo is koorts een kenmerk van COVID-19, maar als het heet is, kan een verhoogde lichaamstemperatuur ook komen door oververhitting. Je kunt achterhalen of er sprake is van oververhitting of koorts door minstens 30 minuten in een koele ruimte te rusten, aldus het RIVM.