Einde van tropische hitte in zicht: "Vrijdag beduidend koeler, maar wel onweer"

Volop zon, weinig wind en temperaturen ruim boven de dertig graden: het is al een week puffen en zweten. Voor een ieder die snakt naar wat verkoeling is er goed nieuws: het einde is in zicht.

Donderdag is de laatste echt warme dag. "Die is waarschijnlijk nog wel tropisch, dus boven de 30 graden", aldus Visser. "Maar ergens die dag of in de nacht naar vrijdag trekken er fikse onweersbuien over de provincie, waardoor het beduidend koeler wordt en vanaf dan ook blijft. Wel is er dan iedere dag kans op pittige regen- of onweersbuien."

Einde aan plaknachten

Komend weekend zakt de temperatuur tot onder de 25 graden en komt er ook een einde aan de klamme nachten. "In het weekend zien we nachtelijke temperaturen van 18 graden, dus dat is prettig, en vanaf maandag zelfs 16 graden."

Visser vermoedt dat dit dan ook de laatste hittegolf van het jaar is. "In de weermodellen tot en met 26 augustus is er een dagelijkse trend van 21 à 22 graden te zien, met af en toe een uitschietertje van 25. Daarna komt september ook rap dichterbij en in die maand is de kans op een hittegolf heel klein. Dus ik denk dat dit het wel is voor 2020."