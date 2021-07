Zandvoorters wachten nagelbijtend af of Formule 1 door kan gaan

Nu er definitief een streep door de festivalzomer is gezet, kijken veel mensen reikhalzend uit naar een van de weinige evenementen die nog wel op de planning staat: de Dutch Grand Prix in Zandvoort op 3, 4 en 5 september. Zijn Zandvoorters zelfverzekerd dat hun race wel door zal gaan of wachten ze toch nog elke dag nagelbijtend af totdat de auto's over het circuit scheuren? NH Nieuws peilde de stemming.