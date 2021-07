Peter R. de Vries krijgt straat in zijn geboorteplaats Aalsmeer

Op donderdag 15 juli overleed Peter R. de vries, nadat hij op 6 juli was neergeschoten in Amsterdam. Dat overlijden is hard binnengekomen in zijn geboorteplaats, laat de gemeente weten.

De gemeente ziet deze plek als een zeer passende locatie omdat Peter decennialang voor de Nederlandse televisie heeft gewerkt.

Aalsmeers televisiewerk

Burgemeester Gido Oude Kotte zegt over deze toezegging: “Peter R. de Vries is geboren in Aalsmeer. Ook tijdens zijn televisiecarrière heeft hij met zijn verschillende tv-programma's voor producent Endemol vele uren in allerlei televisiestudio's doorgebracht. Zijn tegel in de ‘Walk of Fame’ in de Aalsmeerse Zijdstraat is hier een getuige van."

Op het terrein van de televisiestudio's wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. "Vooruitlopend op deze ontwikkeling hebben wij besloten dat in dit bouwproject een straat naar Peter R. de Vries wordt vernoemd. Het is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten.”