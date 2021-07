Zoon Peter R. de Vries: "Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden"

Volgens Royce de Vries is op dit moment nog veel onzeker rondom zijn vader, ''maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.''

De Vries ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij gisteravond op de Lange Leidsedwarsstraat werd neergeschoten. De misdaadverslaggever was net te gast geweest in de uitzending van RTL Boulevard. Volgens burgemeester Femke Halsema vecht De Vries op dit moment voor zijn leven.