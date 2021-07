Overzicht: in deze Noord-Hollandse zaken probeerde De Vries een doorbraak te forceren

Met het overlijden van Peter R. de Vries is zijn gezin hun vader en partner kwijt, Nederland een misdaadjournalist, kroongetuige Nabil B. zijn vertrouwenspersoon in het Marengo-proces, en mist justitie - zoals officier van justitie Wouter Bos het gisteren in Op1 verwoordde - een partner 'van niet te onderschatten belang' in coldcasezaken. NH zet enkele Noord-Hollandse zaken op een rij waar De Vries sinds de jaren negentig veel aandacht aan besteedde.

Een van de oudste Noord-Hollandse zaken waar Peter R. de Vries door werd gegrepen was de zaak-Milica van Doorn. De 19-jarige Zaandamse werd in 1992 dood gevonden in een vijver langs de Veldbloemenweg in Zaandam. Ze bleek verkracht en vermoord. "De moord op Milica is een zaak waar ik vanaf het begin af aan op heb gezeten", zei Peter R. de Vries in 2017 in De Nieuws BV op NPO Radio 1 nadat bekend werd dat er - 25 jaar na dato - een verdachte was aangehouden. "Ik heb er veel uitzendingen aan besteed en het heeft me nooit losgelaten. Milica was een onschuldig meisje dat na een feestje op weg was naar huis. Ze was vergeten dat er vanwege Pinksteren geen bussen reden en is gaan lopen. Dat is haar noodlottig geworden."

Nadat De Vries in 2006 een uitzending aan de onopgeloste moord besteedde, stroomden de tips binnen. Het nummer van de politie Zaanstreek-Waterland raakte zelfs overbelast door de talloze belletjes, schreef Trouw destijds. Toch zat de gouden tip er niet tussen. Dna-verwantschapsonderzoek, wat lange tijd wettelijk niet was toegestaan, bleek de sleutel in de opsporing. Omdat op basis van dna en getuigenverklaringen eerder al was vastgesteld dat de dader Turkse roots moest hebben, werden in 2017 133 Turkse mannen uit Zaandam benaderd om vrijwillig genetisch materiaal af te staan. Onder het verzamelde materiaal was ook dna dat verwant was aan dat wat op Milica's lichaam was gevonden, wat betekende dat een familielid van de dader aan het onderzoek zou hebben meegewerkt. Na onderzoek werd de 47-jarige Huseyn A. opgepakt, die zelf niet aan het onderzoek had meegewerkt. A. werd in 2018 tot twintig jaar cel veroordeeld, maar ging in hoger beroep. Dat hoger beroep loopt nog steeds, en wordt na de zomer inhoudelijk behandeld. Bij de laatste proforma-zitting liet het OM merken gefrustreerd te zijn vanwege het wegblijven van de vrouw en dochters van A., die A's nieuwe advocaat had willen horen als getuigen in de zaak. Tanja Groen De op een na oudste Noord-Hollandse coldcase waar Peter R. de Vries ruimschoots aandacht aan besteedde is kort voor de aanslag op De Vries weer bijzonder actueel geworden: de zaak-Tanja Groen. Dat heeft alles te maken met een initiatief van de stichting De Gouden Tip en Peter R. de Vries zelf. De stichting en de misdaadjournalist maakten vorige maand bekend een miljoen euro tipgeld te willen inzamelen, om daarmee mensen met informatie over de verdwijning van Groen te verleiden die informatie te delen. Je zou het initiatief een noodgreep kunnen noemen, want ondanks De Vries' jarenlange aandacht voor de zaak, is nooit bekend geworden wat er in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 met de 18-jarige Groen is gebeurd. De in Schagen geboren Groen was kort daarvoor is Maastricht gaan studeren en had een kamer in het nabijgelegen dorp Gronsveld gevonden. Na een avond stappen in Maastricht, fietste ze door Maastricht naar haar kamer, maar kwam daar nooit aan. Politie en studenten kamden de omgeving uit, maar zonder succes. Al snel bemoeide De Vries zich met de zaak, ging in 1996 met haar ouders Corrie en Adrie Groen voor een uitzending naar Maastricht (zie fragment hieronder) en wierp zich op als hun vertrouwenspersoon.

Tanja's ouders spitten in 1997 zelfs de spullen door die waren gevonden bij de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, maar ook zonder resulaat. In de jaren daarna kreeg de coldcase minder aandacht, maar de afgelopen jaren is de verdwijning van Tanja Groen bij vlagen weer volop in het nieuws. Zo kwam er een tip binnen dat ze in hetzelfde graf zou liggen als een man die daags na haar verdwijning zou zijn overleden, en werd een eerdere 'bekentenis' van een gedetineerde aan een medegevangene door studenten van de Vrije Universiteit onder het stof vandaan gehaald. Het daaropvolgende onderzoek op de Strabrechtse heide, eerder dit jaar, leverde evenmin aanknopingspunten op.

Als De Vries' aanname klopt, en iemand bereid blijkt voor een miljoen euro te gaan praten, ligt het geld in ieder geval klaar. Kort voor dat de misdaadverslaggever overleed, werd bekendgemaakt dat het streefbedrag was bereikt. Marion en Romy van Buuren Een volgende zaak waar de Vries zich in vastbeet, was die van de verdwijning van de 19-jarige Marion en haar 11-maanden oude dochtertje Romy uit Bergen in 1997. Als de 16-jarige Marion in 1994 in een snackbar in Bergen werkt, ontmoet ze de dan 19-jarige Okan Oktay, zoon uit een Turks eenoudergezin dat naar Nederland is geëmigreerd en in Alkmaar is beland. Marion en Okan krijgen een relatie, maar die staat al snel in het teken van huiselijk geweld. Hoewel Okan Marion geregeld mishandelt en zij daar aangifte van doet, raakt de Bergense onbedoeld zwanger van hem en zet in 1996 dochter Romy op de wereld. Enkele weken na Romy's geboorte verbreekt ze de relatie, maar ook in de periode daarna blijft Okan - bij wie dan ongeneeslijke huidkanker is vastgesteld - haar intimideren. In mei 1997 wordt Okan opgepakt omdat er in zijn auto een machinegeweer wordt gevonden. Direct nadat hij een paar weken later wordt vrijgelaten, zoekt hij Marion op en mishandelt haar en haar nieuwe vriend. Marion duikt onder in een blijf-van-mijn-lijf-huis in Haarlem, maar wil Okan op zijn verjaardag - 8 juni - de gelegenheid geven zijn dochter te zien.

Hij pikt moeder en dochter bij het station van Alkmaar op, waarna ze naar haar woning in Bergen rijden. Daar horen de buren de twee bekvechten, en zien de drie later die dag weer in de auto stappen. Het zou de laatste keer zijn dat Marion en Romy levend gezien werden, al duurde het nog tot 2002 voordat hun lichamen in de duinen in de buurt van Marions huis worden gevonden. De politie beschouwt Okan lang als getuige, maar onder meer door zijn nonchalante houding groeit het vermoeden dat hij iets met hun verdwijning te maken heeft. Maanden na de verdwijning wordt Okan veroordeeld voor de mishandeling van Marion, later nog voor zijn rol voor een gewelddadige bankoverval in Den Helder en een schietpartij in een Amsterdams café. Met Marions moeder naar Turkije Nadat Okan in 1998 in de gevangenschap overlijdt, duikt ook Peter R. de Vries op de zaak. Hij spreekt met mensen die van handlangers van Okan zouden hebben gehoord dat Marion dood is, en Romy bij Okans familie in Turkije zou verblijven. De Vries reist met Marions moeder Corrie naar het oosten van Turkije, waarbij ze uiteindelijk zelfs onder begeleiding van het leger door oorlogsgebied naar Okans geboortegrond trekken. Ze zoeken Okans familie op en tonen een afbeelding van Romy zoals ze er dan ongeveer moet hebben uitgezien, maar van het jonge meisje geen spoor.

Marion en Romy zouden zich schuilhouden in het buitenland, zo suggereerde Okans familie, maar pas als Okans broer Özgur in 2002 gewetenswroeging krijgt, wordt het mysterie opgelost. Özgur laat Marions familie weten dat hij weet waar de twee begraven liggen en neemt hen mee naar de plek in de duinen, waar de twee lichamen uiteindelijk worden gevonden. Hoewel hij de sleutel bleek in het mysterie, wordt Özgur uiteindelijk wel veroordeeld. Hij was er namelijk bij toen Okun Marion en Romy liquideerde, en zou niets hebben gedaan om zijn broer op andere gedachten te brengen. Die passieve houding kwam hem op twee jaar cel te staan. Henk Opentij en Mary Run Een zaak waarin Peter R. de Vries wél voor een doorbraak zorgde was de moord op Henk Opentij en zijn vriendin Mary Run in een woning in Amsterdam-Noord in november 1997. "Zonder Peter was deze zaak nooit opgelost", zei Henks zoon Henk jr. na de aanslag op Peter R. de Vries tegen NH Nieuws en AT5. De Vries besteedde geregeld aandacht aan de gruwelijke moorden, zoals in de uitzending hieronder uit 2009. Toch zou het nog 2011 duren voordat de misdaadjournalist de tip kreeg dat de neven Melvin R. en Miquel K. verantwoordelijk zouden zijn voor het bloedvergieten.

Die tip bleek te kloppen, en R. en K. verklaarden dat de dubbele moord het gevolg was van een mislukte inbraak. Het OM eiste twintig jaar cel, maar de twee werden eerst (2013) tot 15 jaar cel en later in hoger beroep (2015) tot 17 jaar cel veroordeeld.