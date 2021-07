Peter R. hield van Amstelveen: heerlijke jeugd, matig keepen en spelen bij de fabriek

Peter Rudolf de Vries stak zijn liefde voor Amstelveen nooit onder stoelen of banken. De plek waar hij opgroeide. Hier voetbalde hij bij NFC, hier nam hij zijn vriendjes mee om te spelen of te werken op het terrein van de kruitfabriek in Amstelveen of Muiden. Zijn vader was daar directeur. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries kende een heerlijke jeugd in Amstelveen.

Peter werd geboren in Aalsmeer, maar groeide op aan de Borssenburg in Amstelveen. Hij woonde hier zijn hele jeugd jaar en op de muur in het steegje achter zijn ouderlijk huis staat in de muur 'Peter' en de naam van zijn favoriete voetbalclub 'Ajax' gekerfd.

Altijd onder de lat

De Vries voetbalde zelf bij de plaatselijke club NFC en in de jeugd van de voetbalvereniging speelde hij jarenlang samen met Amstelvener Ton van Saarloos. Ook hij reageert vol verbazing op het nieuws dat zijn oude teamgenoot overleden is na de aanslag vorige week: "Ik vind het verschrikkelijk. Niet alleen omdat het om Peter gaat, maar dat iemand überhaupt in staat is iemand dood te schieten."

'Hij had nooit een grote mond'

Ton stond in de spits toen hij samen met Peter voetbalde. "Hij stond altijd op doel", vertelt Van Saarloos vandaag. "Hij kon best wel redelijk keepen. Het was niet top, maar dat was ik ook niet." Ton herinnert zijn oud-teamgenoot als een hele rustige jongen. "Hij was toen al heel erg groot en had een statige uitstraling, maar hij had geen grote mond. Als je dan ziet wat er van hem geworden is denk je: 'Die jongen heeft zich aardig ontwikkeld'."

Op de elftalfoto uit de A-junioren bovenaan dit artikel staat Peter R. De Vries als doelman. Voorzitter van de vereniging Daniël Gaulard vertelt dat hij ongetwijfeld nog iets gaan organiseren naar aanleiding van de dood van Peter R. De Vries. "Het zou kunnen dat wij iets op de website plaatsen of iets in de vorm van een bijeenkomst gaan doen."