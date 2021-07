Afsluitdijk twee nachten dicht voor verplaatsen zandtransportband

De Afsluitdijk is vanavond vanaf 22.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat verplaatst dan een grote zandtransportband die nodig is voor versterking de dijk. Ook een week later, in de nacht van 30 op 31 juli, is de Afsluitdijk daarom dicht. Of de werkzaamheden doorgaan, hangt wel af van de wind.

Voor het versterken van de Afsluitdijk is veel zand nodig. Daarvoor zet Rijkswaterstaat een zogenoemde zandtransportband in die over de A7 'hangt'. Dit is een grote transportband die over de vangrails, de vluchtstroken en de rijbanen heen het zand van het IJsselmeer naar de Waddenzeezijde brengt. Hiermee wordt voorkomen dat het zand met vrachtwagens over de weg of met schepen door de sluis naar de dijk moet worden gebracht.



De zandtransportband wordt op 23 en 24 juli afgebroken ter hoogte van hectometerpaal 88.5 en verplaatst richting Den Oever. Vervolgens wordt deze weer opgebouwd op 30 en 31 juli ter hoogte van hectometerpaal 78.9. Voor het afbreken en opbouwen wordt groot materieel gebruikt zoals hijskranen, en voor het vervoer van de zandtransportband naar de nieuwe locatie is groot en zwaar transport nodig. Voor de veiligheid van weggebruikers en bouwmedewerkers is het noodzakelijk de weg beide nachten af te sluiten.



Windafhankelijk

Of de werkzaamheden dit weekend uitgevoerd kunnen worden, is afhankelijk van de weersomstandigheden, met name van de wind. Bij uitstel worden de werkzaamheden naar verwachting verzet naar de weekenden van 30 en 31 juli en 6 en 7 augustus.