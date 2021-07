Man krijgt twaalf jaar cel voor moord op Bussumse echtgenote en neersteken collega

Een celstraf van twaalf jaar: dat is de straf die Sedic K. krijgt voor het de moord op zijn vrouw , vorig jaar september in haar appartement aan het Bussumse Nieuw Bellevue. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Behalve voor de moord wordt K. veroordeeld voor het neersteken van een collega, slechts een half uur later.

Na het wurgen van de vrouw stapte de man 'gewoon' op zijn brommer om even verderop naar zijn werk te gaan. De man was kranten- en pakkettenbezorger en moest kranten halen bij een depot voor zijn ronde. Voor de rechtbank verklaarde hij twee weken geleden dat zijn vrouw nog leefde op het moment dat hij vertrok.

Voorafgaand aan de moord ging het al langer niet goed in het Bussumse gezin. Vader en moeder woonden apart van elkaar, de vier kinderen waren uit huis geplaatst. Dat gebeurde nadat de school aan de bel had getrokken: ze zagen daar dat de kinderen 'apart gedrag vertoonden', ook waren er zorgen over het zeer kleine huisje waarin ze woonden.

Op het krantendepot ging het weer mis. Daar kreeg K. het aan de stok met een collega, die volgens hem denigrerende grapjes over hem maakte en over het feit dat zijn vier kinderen niet meer thuis woonden. K. pikte dat niet, greep een mes en stak zijn collega twee keer. Eén keer in zijn rug, één keer in zijn buik. Hij raakte ernstig gewond.

Na de steekpartij, reed K. weer naar het appartement van zijn vrouw. Daar ontdekte hij dat zijn vrouw was overleden, waarna hij zelf de politie belde. De politie was op dat moment vanwege de steekpartij al in de buurt en stond razendsnel voor de deur. K. werd meteen aangehouden voor de dood van zijn vrouw en de steekpartij.

K. betuigde twee weken geleden voor de rechtbank veel spijt voor wat hij gedaan had. "Ik was mezelf niet, ik weet niet wat mij bezielde. Het werd me op dat moment allemaal te veel. Ik had grote zorgen. Over mijn vrouw, mijn kinderen en mijn werk. Dat heeft mij in de war gebracht", vertelde hij. "Ik hield zielsveel van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik zou er alles voor over hebben om dit ongedaan te maken."

Zware straf

De rechtbank legt K. voor de moord en de steekpartij een celstraf van twaalf jaar op. Volgens de rechtbank vonden de moord en de steekpartij plaatst op een moment 'waarop verdachte in zijn beleving volledig machteloos moest accepteren dat het hem niet lukte om hun uithuisgeplaatste kinderen weer terug naar huis te brengen'.

De celstraf valt wat hoger uit dan de strafeis van twee weken geleden. Toen eiste de officier van justitie nog een celstraf van elf jaar en tbs met dwangverpleging tegen de man. Ze rekende het K. zwaar aan dat hij zijn kinderen hun moeder had ontnomen. Daarnaast noemde ze het erg kwalijk dat K. na de moord gewoon op zijn brommer naar zijn werk stapte alsof er niets gebeurd was om daar vervolgens 'na een mogelijk roddel' nog een slachtoffer te maken.

Geen tbs

De eis om de man ook tbs met dwangverpleging op te leggen, legt de rechtbank naast zich neer. Wel wordt K. een zogeheten maatregel gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking opgelegd. Dat betekent dat de man zich psychisch moet laten behandelen. Dat gebeurt omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de man een lichte verstandelijke beperking heeft. Tbs met dwangverpleging gaat de rechter te ver, omdat volgens de rechter niet vaststaat dat K. een zwaardere psychische aandoening of een persoonlijkheidsstoornis heeft.

Naast de celstraf moet K. ook schadevergoedingen betalen aan zijn kinderen en de neergestoken collega. Of hij hoger beroep aantekent tegen zijn straf, is nog niet bekend.