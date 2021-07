Elf jaar cel en tbs geëist tegen vader die jonge Bussumse moeder doodde

Een gevangenisstraf van elf jaar en tbs met dwangverpleging: die straf hangt boven het hoofd van Sedic K., de man die afgelopen september op brute wijze zijn vrouw doodde in haar appartementje aan het Bussumse Nieuw Bellevue. De vrouw kwam om het leven door verwurging, nadat haar man een touw om haar nek had gebonden en dat strak had aangetrokken. De man bekende de moord vandaag voor de rechtbank, maar betuigde ook veel spijt. Nog geen half uur na de moord stak K. op zijn werk ook een collega neer, die hem had gepest. Ook daar wordt hij voor vervolgd.

Het Bussumse gezinsdrama vond plaats in de vroege ochtend van zaterdag 19 september. Het gaat dan al een tijd niet goed met het gezin. De vader en moeder leven apart van elkaar, de vier jonge kinderen van het gezin zijn al een tijdje uit huis geplaatst. Dat gebeurt nadat de school aan de bel heeft getrokken: ze zien daar dat de kinderen 'apart verdrag vertonen', ook zijn er zorgen over het zeer kleine huisje waarin ze wonen.

De woordenwisseling over de kinderen loopt uit de hand. De situatie escaleert zodanig dat K. op een gegeven moment een touw pakt dat in de gang ligt en om de hals van de vrouw doet. Hij trekt het stevig aan, en wurgt haar. Of ze meteen overlijdt is niet helemaal duidelijk. Volgens K. niet, maar er is niemand anders die daar iets over kan zeggen.

De vader woont niet thuis, maar op een ander adres, in Amsterdam. Toch komt hij elke dag naar Bussum: voor zijn krantenwijk en om pakketjes te bezorgen. Als hij op de bewuste septemberdag bij zijn vrouw thuis binnenloopt, ontstaat er weer een woordenwisseling over de kinderen. De vrouw beveelt K. er voor te zorgen dat ze kinderen weer thuis komen wonen. Dat heeft hij op allerlei manieren geprobeerd, maar het is hem niet gelukt. Dat kan zijn vrouw maar niet accepteren.

De politie staat binnen een paar minuten in het huis, K. heeft de politie dan nog aan de telefoon. Een van de agenten ziet de naam op het naambordje voor de deur: de naam van K. De naam die hij even daarvoor hoorde vallen als dader van de steekpartij. De politie weet meteen dat het mis is. De agenten vinden de vrouw en beginnen meteen met reanimeren. Het mag niet baten. Het ambulancepersoneel concludeert later dat ze overleden is. K. wordt door de agenten in de boeien geslagen en afgevoerd.

Na de steekpartij vertrekt K. meteen. Met het mes nog in zijn hand, stapt hij op zijn scooter terug naar huis. Daar vindt hij zijn vrouw weer. Ze ligt in de slaapkamer, op de grond. K. merkt dat ze niet meer reageert. Hij schudt haar een paar keer heen en weer, maar er komt geen reactie. Hij pakt zijn telefoon en belt de politie: zijn vrouw is overleden.

K. pikt dat niet. Hij grijpt een mes en steekt zijn collega twee keer. Eén keer in zijn rug, één keer in zijn buik. Hij raakt ernstig gewond. Andere collega's ontfermen zich over hem en bellen meteen de politie. Die staat snel op de stoep. Ze horen van mensen op het krantendepot wie de dader is.

Met de gedachte dat zijn vrouw nog wel leeft, pakt K. zijn spullen om 'gewoon' naar zijn werk te gaan. Het is rond half vijf 's ochtends: hij moet zijn kranten gaan rondbrengen. Het krantendepot is om de hoek. Als de man binnenloopt, gaat het nog een keer mis. Hij krijgt het aan de stok met een collega, die volgens hem denigrerende grapjes over hem maakt en over het feit dat zijn vier kinderen niet meer thuis wonen.

Enorme spijt

K. zit sinds de moord vast. Het valt hem zwaar, vertelde hij vandaag aan de rechtbank. Hij zegt enorme spijt te hebben van wat er is gebeurd. "Ik was mezelf niet, ik weet niet wat mij bezielde", geeft hij een paar keer aan. "Het werd me op dat moment allemaal te veel. Ik had grote zorgen. Over mijn vrouw, mijn kinderen en mijn werk. Dat heeft mij in de war gebracht. Vooral om mijn kinderen maakte ik mij erg druk. Ik wist niet hoe het met ze ging en zag ze niet meer. En als ik ze al zag, schrok ik van hoe ze eruitzagen."

Als het kon, zou hij alles het liefst terugdraaien. "Ik hield zielsveel van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik zou er alles voor over hebben om dit ongedaan te maken. Als ze nu tot leven zou komen, zou ik er alles aan doen om te zeggen dat het mij ontzettend spijt."

Datzelfde geldt voor de steekpartij. "Door de denigrerende grapjes, werd het zwart voor mijn ogen. Hoe het precies gegaan is, kan ik mij niet meer goed herinneren. Maar ik heb een mes gepakt en mijn collega neergestoken. Dat is een fout. Dat had ik niet moeten doen. Pas nu ik er achteraf op terugkijk, bedenk ik me dat ik ook gewoon weg had kunnen lopen. Dat had ik moeten doen, maar heb ik niet gedaan. Dat neem ik mijzelf nu erg kwalijk. Hier zit een gebroken mens voor u. Dit is allemaal veroorzaakt doordat mijn kinderen uit huis zijn geplaatst. Daarvoor hadden wij een prima en rustig leven. Dit had nooit mogen gebeuren, ik schaam mij heel erg."

Het lot van zijn kinderen gaat K. erg aan. Hij zou niets liever dan vrijkomen en weer een goede vader voor ze zijn. "Ik wil het allerbeste voor ze", zegt hij. Het is ook voor het eerst dat hij met justitie in aanmerking komt. Volgens zijn advocaat was hij voor het doden van zijn vrouw en de steekpartij een goed burger.