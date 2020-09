Dode vrouw in Bussumse woning, man opgepakt: "Kinderen zijn moeder kwijt"

BUSSUM - In een woning aan het hofje Nieuw Bellevue in Bussum is gisteren het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is zij door een misdrijf om het leven gekomen. Een 41-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Zij woonden allebei op dit adres. "Ik kan het niet bevatten", reageert een buurvrouw aangedaan.

Over de doodsoorzaak wil de politie niets zeggen. Ook de leeftijd van de vrouw is nog onduidelijk. Verder kan de politie niets zeggen over de relatie tussen het slachtoffer en de aangehouden man, maar buurtbewoners melden aan onze verslaggever dat het om een stel gaat. Eerder was al duidelijk dat er een moordonderzoek gaande was in de woning. Geschokte buren Het hofje waar de man en vrouw wonen bestaat uit 18 sociale huurwoningen. Voor de camera van NH Nieuws reageren buren geschrokken. "De politie schreeuwde: laat je klauwen zien! Je wordt aangehouden voor moord." Tekst gaat door onder video

Op het adres woonden ook drie jonge kinderen, maar die waren niet in de woning aanwezig toen de politie gistermorgen aan kwam. Weinig contact "Ik zag de kinderen wel altijd veel op straat spelen", zegt een aangeslagen buurman. Volgens hem was de opgepakte man postbode en deed hij postrondes op zijn brommer. Verder zouden de mensen - de politie kon de relatie tussen de volwassenen en kinderen nog niet bevestigen - niet veel contact hebben met omwonenden. Gisteren en vandaag is de hele dag onderzoek gedaan in de woning, maar de politie wil niets kwijt over wat daaruit is gekomen. Een omwonende belde gisteren rond 5.00 uur 's morgens de politie toen hij of zij iets hoorde in de woning.