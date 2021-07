Vier Bussumse kinderen verloren hun moeder door moord, echtgenoot voor rechter

Buren horen een hels kabaal en beseffen meteen dat er iets goed mis is: ze bellen de politie, die binnen enkele minuten voor de deur staat. Dat is dan al te laat. Als de politie het huis binnenstormt, vinden ze het lichaam van een jonge vrouw.

Terug naar de dag van de moord: de vroege ochtend van zaterdag 19 september. De zon komt nog maar net op of in het kleine Bussumse Nieuw Bellevue voltrekt zich een drama als de man zijn vrouw bruut om het leven brengt. Hij doet een touw om haar nek en trekt het stevig aan om vervolgend ook haar neus en mond dicht te houden.

Het normaal zo vredige Bussumse hofje verandert vervolgens in een 'crime scene'. De hele dag wordt er door de recherche onderzoek gedaan. Buren die staan te kijken, worden door rechercheurs gevraagd om naar binnen te gaan. De hele dag wordt niet alleen het huis onderzocht op sporen, maar worden ook een paar voortuintjes en een naastgelegen parkeerterrein afgezocht. Een dag later gebeurt dat nog een keer.

Voor het huis staan een paar kinderfietsjes en een damesfiets tegen de gevel. Ze zijn van het gezin. Naast de om het leven gebrachte moeder en de opgepakte echtgenoot, woonden er nog vier kinderen in het huis. De opluchting is groot als de buren horen dat de kinderen op het moment van het drama niet thuis waren.

Buren reageren die zaterdag vlak na alle gebeurtenissen al geschrokken. Er wordt de dagen daarna volop gespeculeerd over wat er zich in het appartementje heeft afgespeeld. Ze hebben gezien dat een lijkwagen komt en even later weer gaat, ze hebben gezien dat hun buurman door de politie werd afgevoerd.

De vermoorde vrouw en de opgepakte echtgenoot kent de buurt verder vrijwel niet. De moeder zorgt voor de kinderen, brengt ze naar school en heeft daarmee misschien nog wel het meest contact met haar buren. "Ik zag de kinderen wel altijd veel op straat spelen", zegt een aangeslagen buurman tegen NH Nieuws.

De echtgenoot kennen ze alleen van het 'goedemorgen' of 'fijne dag' als ze hem in het voorbijgaan zien, bijvoorbeeld als hij op zijn brommertje post of kranten gaat rondbrengen. Verder zien ze hem amper. Of de echtgenoot ook daadwerkelijk de vader van de kinderen is, is onduidelijk.

Moord bekend

De echtgenoot zit sinds de moord vast. Over wat er precies gebeurd is met zijn vrouw en wat zijn rol daarbij was, vertelt hij lang weinig. Drie maanden na het drama bekent hij toch: hij geeft toe zijn vrouw te hebben vermoord, zonder te zeggen wat zijn motief daar precies voor was. Dat is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De verwachting is dat daar vandaag allicht wat meer over bekend wordt, als de man zich voor de rechter moet verantwoorden over wat hij gedaan heeft. Het Openbaar Ministerie legt hem moord ten laste.

Naast de moord op zijn vrouw zou de man overigens ook een tweede slachtoffer hebben gemaakt in het huis, waarvoor hem poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste wordt gelegd. Dat slachtoffer werd door de man in zijn of haar buik gestoken, vermoedelijk met een mes. Wie dat slachtoffer precies is en waarom de man ook hem of haar aanviel, is ook nog altijd onduidelijk. De kans is aannemelijk dat ook die vragen vandaag in de rechtszaal beantwoord worden.

NH Nieuws volgt de zaak vandaag en is aanwezig in de rechtbank. De rechtszaak begint vanochtend om 9.30 uur. Naast dat de man zich uitgebreid moet verantwoorden voor waar hij van verdacht wordt, komt de officier van justitie met een strafeis. Lees daarover later vanmiddag meer.