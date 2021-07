Droom voor chef Robin Blaauw komt uit met opening van nieuw restaurant in Hoorn

Robin beseft dat het in deze tijd lastig is om een nieuwe zaak te beginnen, maar weet ook dat dit een kans is die hij niet kon laten lopen. Tegen NH Radio vertelt hij dat hij doorgaans niet voor het makkelijke pad kiest.

Op dit moment is de verbouwing in volle gang, waarna het nieuwe restaurant aan het einde van de zomer geopend kan worden. Volgens Robin blijft alleen de huidige keuken bestaan, en wordt de rest vervangen door een compleet nieuwe inrichting van het restaurant.

"Dit voelt als thuiskomen", vertelt de chef-kok bij NH Radio. "Ik ben opgegroeid in Hoorn en heb ook nog met de dochter van Lucas in de klas gezeten. Al jaren droomde ik ervan om een eigen zaak te beginnen. Ik hoefde er dan ook niet lang over na te denken om het restaurant over te nemen en er mijn eigen zaak van te maken."

Robin Blaauw groeide op in Hoorn. Zijn vader was een goede vriend van sterrenchef Lucas Rive, die eind 2019 overleed op 57-jarige leeftijd. De vrouw en dochter van Lucas Rive hebben het restaurant daarna enige tijd voortgezet, maar besloten vorig jaar om het restaurant te koop te zetten. In mei van dit jaar werd bekend dat het restaurant verkocht is aan Robin Blaauw en dat het verder gaat onder de naam HAVN.

"De locatie zit op een droomplek", gaat Robin verder. "Het ligt aan de haven van Hoorn, en dat gevoel willen we terug laten komen in het nieuwe restaurant. Dat betekent dat we heel veel met hout gaan werken in de aankleding."

Dagelijks komen er bekenden van Robin en andere Horinezen langs om de verbouwing in het restaurant te volgen en te zien hoe de nieuwe zaak eruit komt te zien. "We worden met open armen ontvangen. En we hebben zelfs de eerste reserveringen al binnen", zegt Robin. "Hoewel we nog geen officiële datum hebben voor de opening zijn de mensen heel enthousiast en zeggen ze op de lijst te willen komen om bij ons te eten. Dat geeft een heel goed gevoel en laat zien dat de mensen je deze nieuwe uitdaging gunnen."

Laagdrempelig

Robin Blaauw rondde zijn koksopleiding af en werkte acht jaar in de keuken van zijn neef en sterrenkok Ron Blaauw, waar hij de fijne kneepjes van het vak leerde. Daarnaast werkte hij meerdere jaren in de keuken van een 16e-eeuws kasteel in Spanje, dat omgebouwd was tot hotel. Hierin verzorgde Robin het eten vanuit drie verschillende keukens.

"Door mijn ervaringen in de keuken bij Ron en door mijn ervaringen in het buitenland heb ik veel verschillende kennis opgedaan over de smaak van eten en de structuur", aldus Robin. "Daarin kan eenvoud soms beter zijn dan een gerecht waarin 26 verschillende ingrediënten zitten. De sfeer en het eten in het nieuwe restaurant wil ik laagdrempelig houden."

"Het eten moet een feestje zijn. Dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkste. Laten we er voor zorgen dat we straks eerst de zaak open hebben en het daarna gezellig is. Of het daarna mogelijk is om net als Lucas Rive een Michelinster voor het restaurant te kijgen, zullen we pas later over na gaan denken", sluit hij af.

Bekijk hier het hele interview met Robin Blauuw bij NH Radio: