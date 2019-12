Topchef Lucas Rive van gelijknamig restaurant Hoorn op 57-jarige leeftijd overleden

HOORN - Topkok Lucas Rive, die in totaal drie Michelinsterren vergaarde, is woensdag op 57-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat meldt de culinaire vereniging Les Patrons Cuisiniers.

Rive was jarenlang werkzaam als chefkok bij restaurant De Bokkedoorns in Overveen, dat twee Michelinsterren kreeg. In 2013 opende hij in Hoorn het restaurant Lucas Rive. Dit restaurant werd eveneens bekroond met een Michelenster.

Volgens de culinaire vereniging waren het echter niet de sterren die telden voor Rive, maar de waardering van de klanten. "De belangrijkste prikkel blijft de tevredenheid van de gast, maar het is ook belangrijk om af en toe op deze manier een schouderklopje te krijgen", zei Rive ooit.