Sterrenrestaurant Lucas Rive in Hoorn staat te koop

HOORN - Het met een Michelinster bekroonde restaurant van de in december 2019 overleden topkok Lucas Rive in Hoorn staat te koop. Echtgenote Deborah Rive is op zoek naar een nieuwe eigenaar die het restaurant met hetzelfde enthousiasme en passie voort wil zetten als haar man altijd heeft gedaan.

De echtgenote van Lucas, Deborah Rive, zette het restaurant aan het begin van dit jaar voort. Ook dochter Rebecca bleef actief in het restaurant. Beide waren sinds de opening in 2013 betrokken bij het restaurant.

Het huidige team van restaurant Lucas Rive blijft actief, tot er een koper is gevonden voor het restaurant aan de Oude Doelenkade in Hoorn. In het restaurant werken twaalf personen.

Drie Michelinsterren

Lucas Rive was van 1985 tot 2012 de chef-kok van restaurant De Bokkedoorns in Overveen, waar hij twee Michelinsterren verdiende. Zeven jaar geleden zette hij met zijn vrouw Deborah zijn gelijknamige restaurant op in Hoorn. Na vijf maanden werd ook dit restaurant beloond met een Michelinster. Lucas Rive overleed in december 2019 op 57-jarige leeftijd.