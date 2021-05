Sterrenrestaurant Lucas Rive verkocht, vanaf juni verder als HAVN

Het restaurant van de overleden top-chef Lucas Rive werd in 2013 geopend in de Hoornse haven. Zijn vrouw Deborah en dochter Rebecca waren sinds de start bij het restaurant betrokken en zetten het Hoornse restaurant voort, nadat Lucas Rive eind 2019 na een kort ziekbed overleed.

Afgelopen november werd bekend dat het restaurant te koop staat. Het huidige team bleef doorwerken, totdat er een koper zou zijn gevonden. En dat is nu gebeurd. Robin Blaauw, neef van sterrenkok Ron Blaauw, krijgt eind deze maand de sleutel van het pand overhandigt. Ron en Lucas zijn geen onbekenden van elkaar. Ze groeiden samen op in Hoorn en waren jarenlang voetbalvrienden.

Robin begon in het restaurant van zijn familielid en stond mede aan de basis van Ron's Gastrobar. Per 1 juni is hij eigenaar van het Hoornse restaurant, die hij een nieuwe naam geeft: HAVN. Dit spreek je op z'n Nederlands uit, dus als haven.

Michelinster

Lucas Rive was jarenlang chef-kok bij restaurant De Bokkedoorns in Overveen, dat maar liefst twee Michelsterren kreeg. In 2013 opende hij zijn eigen restaurant aan de Hoornse haven, waarmee hij binnen een maand een Michelinster ontving. Hij overleed in december 2019 op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Eind maart werd bekend dat restaurant Lucas Rive de Michelinster in moest leveren. En daarmee verdween het tot nu toe enige sterrenrestaurant in West-Friesland.