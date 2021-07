Topvorm nadert voor Besseling, maar golfer mag niet naar de Spelen

Het golfseizoen is halverwege in Europa. Wil Besseling laat zien echt op het hoogste niveau thuis te horen met sterke resultaten. De golfer uit Zwaag moet de Olympische Spelen echter aan zich voorbij laten gaan vanwege aanvullende eisen van het NOC*NSF. "Jammer, was mooi geweest om mee te maken", zegt hij.

De golfer uit Zwaag staat in de top 100 van de Europese Tour - ANP / Ronald Speijer

Dit seizoen eindigde Besseling al vier keer in de top 20. Met als beste resultaat een vierde plaats in Oostenrijk. Van de elf toernooien die de Noord-Hollander speelde, haalde hij negen keer het weekend. De zogeheten cut. "Dat is heel positief. Ik ben er niet meer mee bezig om de cut te halen. Dat is natuurlijk heerlijk spelen. Ik ben de basis alleen maar sterker aan het maken en dat is wel iets waar je naar streeft", vertelt Besseling aan NH Sport.

Door zijn goede prestaties is het vertrouwen groot bij de Zwagenaar. "Ik ben niet zoveel met het resultaat bezig. De mindere weken zijn nog steeds vrij aardig. En straks gaat het natuurlijk een keertje klikken. Ik zie wel mooie dingen gebeuren." De beste 130 van de jaarranglijst hebben volgend seizoen ook speelrecht op de Europese Tour. Besseling staat op de geschoonde lijst bij de beste honderd. Geen Olympische Spelen Sinds 2016 is golf terug als olympische sport. Er doen zestig golfers mee in Tokio en Besseling had zich in principe geplaatst. Alleen wil het NOC*NSF dat Nederlanders in de top 100 van de wereldranglijst staan. Besseling staat 237e. "Als ik een Olympische Spelen had moeten missen, dan maar deze", geeft hij aan. "Het is niet de Spelen zoals we die kennen en als golfer maak je er ook weinig van mee. Je zit ver buiten het dorp en je bent geïsoleerd in je hotelkamer of op de golfbaan. Maar natuurlijk wil ik graag meedoen aan de Olympische Spelen. Nederland heeft daarin hun eigen regels gemaakt. Jammer, was mooi geweest om mee te maken."

Besseling is kritisch op het beleid. "Ik ben het er niet mee eens. Het is niet zo dat je geen toernooi kunt winnen als je niet in de top 100 van de wereld staat. Zeker op de Olympische Spelen, waar maar zestig man meedoet, worden je kansen alleen maar groter. Er doen zelfs jongens mee waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik neem aan dat ze het wel inzien en dat het over een paar jaar anders is." Na een korte vakantie speelt Besseling komende week in Wales. Daarna wachten toernooien in Noord-Ierland, Schotland en Engeland.